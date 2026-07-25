El fútbol femenino neuquino tiene en la Academia Ferrocarril como una de las nuevas instituciones dentro de la Liga de Fútbol de Neuquén (LIFUNE) que apuesta al género dentro del deporte rey. Luego de conseguir la corona y ascenso, ahora se vienen nuevos objetivos, entre ellos el Federal Formativo.

En 6 meses de vida, Academia Ferrocarril sigue trabajando para recibir la oficialización definitiva como institución, “Estamos notificados por personaría jurídica que los trámites están concluidos y terminados. No es fácil cumplir todo lo que nos pidieron, pero como tenemos mucho apoyo de profesionales, pudimos muy rápido concretar todos los papeles” expresó José “Pepe” Canales, presidente.

La institución, creada primariamente como Academia de Fútbol Femenino, hoy funcional en la cancha del barrio Don Bosco II, tres veces por semana y de 16 a 20.30hs. Juega la LIFUNE, donde logró el título del Oficial B, el ascenso a la A del 2027, y es sólido candidato a Copa Neuquén.

Rodrigo Canales el DT, reconocido por hacer una gran campaña en Pacífico los años anteriores, expresó su satisfacción por el rendimiento del club y adelantó qué se viene. “Me gusta hacer historia, es lo que más me motiva en el fútbol, logramos grandes cosas con un gran grupo de jugadoras y ahora tenemos el compromiso de hacer grande a un club” dijo, agregando además que “Cuando le contamos el proyecto a profes y jugadoras, estuvieron convencidas en acompañarnos”, sostuvo.

jugará el Federal Juvenil Sub 13 y 15 2026

Ahora se viene el Federal Femenino, donde la Academia disputará la región patagónica en Sub 13, debutando el 16 de agosto de local ante Gimnasia de Bariloche. La vuelta en la localidad cordillerana.

Por otro lado, en Sub 15 también representará a Neuquén, enfrentando los mismo días a Jorge Newbery de Viedma, cerrando la serie el 26 de agosto en la capital rionegrina.

“Buscamos que nuestro trabajo se vea reflejado en los torneos federales. Vamos con las mejores expectativas, tuvimos varias bajas porque tuvimos las posibilidades de que jugadoras se vayan a Buenos Aires, estamos trabajando bien en Inferiores, vamos a ser competitivos”. Culminó Canales.

La Academia llega con una gran base de trabajo y jugadoras, y apunta a llegar a lo más alto en el fútbol femenino y meterse en los planos nacionales para el 2027.

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