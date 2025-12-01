Fin del camino en la Copa Federal para Pacífico. En el cotejo de vuelta de los cuartos de final, cayó en definición por penales 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de igualar en el global 2-2.

Las decanas no encontraron el gol en los 90`y terminaron sufriendo desde los 12 pasos. Luego del empate en la ida 2-2 en Mendoza, no pasaron del cero como local, donde el diluvio previo, y la lluvia durante el partido, jugaron su parte en el campo de juego.

En la definición, fue 3-0 para las mendocinas, quienes mostraron 100% de eficacia por intermedio de Oriana Scaria, Valentina Àlvarez y Agustina Castro, y tuvieron a Soledad Arroyo tapando dos disparos. Para el equipo de Canales, la puntería también fue esquiva desde los 12 pasos, ya que el primero fue desviado.

Para las decanas, fue una temporada donde se quedaron con la instancia Patagónica superando en la final a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia. Ahora le queda la final del Oficial ante Confluencia, donde ganó la ida 3-2.

La competencia sigue, en semifinales Independiente Rivadavia se enfrentará a Juventud Unida de Tandil quien eliminó a Somisa. Mientras que en la otra llave se verán San María de Oro ante Central Córdoba de Santiago del Estero.