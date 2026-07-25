Un inquietante episodio sacude al entorno de la familia Messi. Norberto Bernardo, uno de los urólogos más prestigiosos de la Argentina y médico de confianza de Jorge Messi, fue víctima de un robo en su consultorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde delincuentes sustrajeron computadoras y otros equipos electrónicos que ahora son objeto de una investigación judicial.

El robo, previo a la semifinal ante Inglaterra

El hecho ocurrió días antes de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra y generó preocupación debido al perfil de las personas vinculadas al especialista. Aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el contenido de los dispositivos robados, la Justicia intenta determinar si se trató de un robo común o si los delincuentes tenían interés en acceder a información específica.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal de Comodoro Py y se desarrolla bajo estricto secreto de sumario. Los investigadores analizan cámaras de seguridad, movimientos en la zona y pruebas que permitan reconstruir cómo se produjo el ingreso al consultorio y qué elementos fueron sustraídos.

Quién es Norberto Bernardo, el urólogo de Jorge Messi

Bernardo es considerado una referencia dentro de la medicina argentina y latinoamericana. Especialista en cirugía robótica, urología moderna y procedimientos mínimamente invasivos, dirige el Centro Argentino de Urología y atiende a numerosas personalidades del ámbito empresarial, político y deportivo.

El episodio volvió a poner el foco sobre la salud de Jorge Messi, un tema que generó múltiples especulaciones durante la reciente Copa del Mundo. Tras el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, partido en el que Lionel Messi marcó tres goles, el capitán albiceleste se mostró visiblemente emocionado y reconoció que atravesaba una situación personal difícil.

Días después, la situación escaló cuando el canal de streaming Luzu TV difundió erróneamente la noticia de la supuesta muerte de Jorge Messi. La información resultó ser falsa y provocó una fuerte polémica mediática que terminó con la desvinculación de la conductora del programa, quien responsabilizó al equipo de producción por el error.

Mientras tanto, la causa por el robo en el consultorio de Norberto Bernardo continúa avanzando y los investigadores buscan determinar si detrás del hecho existió un móvil relacionado con información sensible o si simplemente se trató de un delito contra la propiedad. Por ahora, el expediente permanece bajo reserva y las autoridades mantienen absoluto hermetismo sobre los avances de la pesquisa.