Se juega la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, desde las 15.30hs en el estadio Mario Alberto Kempes, River se verá las caras ante Belgrano de Córdoba con el objetivo de coronar, después de 2 años para el millonario, y el primer título para el pirata.

Una estrella en juego no es poca cosa para ambos equipos. Por un lado Belgrano, quien en la previa era candidato, tuvo un bajón en el medio de la fase de grupos, y terminó mostrando solidez en los playoffs para llegar a la definición. Por el otro está River, impensado que esté en una definición hace dos meses cuando sufría una dura realidad en el cierre del segundo ciclo de Gallardo.

River busca un nuevo título en el plano nacional

Será el primer campeón de la temporada, que además del título, entrega otros premios: el ganador se llevará 500 mil dólares que entrega la AFA, y además el boleto a otras competencias, ya que accederá a la gran final por el Trofeo de Campeones, donde se verá ante el campeón del clausura.

Belgrano hizo un banderazo a estadio lleno

Además, quien se corone en el Mario Alberto Kempes, logrará su boleto a la Copa Libertadores de América 2027, competencia que Belgrano nunca jugó, mientras que River la gano en 4 oportunidades.

Además de estas dos competencias, también podrían acceder a la Supercopa Argentina si gana el trofeo de campeones, competencia donde se juega contra el campeón del Copa Argentina.