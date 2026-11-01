El nuevo estadio que compartirán Inter y Milan ya tiene nombre: Generali Stadium. De esta manera, el mítico San Siro comenzará a quedar atrás para dar lugar a un recinto moderno que será utilizado por ambos clubes.

Generali Stadium, la nueva casa de Inter y Milan

El proyecto contempla una capacidad para aproximadamente 71.500 espectadores y forma parte de una transformación integral de la zona en la que actualmente se encuentra el Giuseppe Meazza. El diseño tendrá una estructura con forma de cuenco elevado sobre una plataforma y un exterior hexagonal.

La inversión privada prevista para llevar adelante el proyecto ronda los 1.200 millones de euros. La iniciativa no contempla solamente la construcción del nuevo estadio, sino también una importante regeneración urbana para modernizar los alrededores y darle nuevos usos a parte del complejo actual.

Las obras tienen previsto comenzar en 2027 y finalizar en 2031. La inauguración está proyectada para la temporada 2031/32, con el objetivo de que el recinto esté operativo antes de la Eurocopa 2032, que organizarán Italia y Turquía.

De esta manera, Inter y Milan comenzarán una nueva etapa compartiendo una infraestructura moderna, mientras que San Siro, uno de los estadios más emblemáticos de la historia del fútbol, dejará de ser su casa tal como se lo conoce actualmente.