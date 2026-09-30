En el día de hoy se conoció que AFA apeló oficialmente ante la FIFA la sanción de 10 partidos que recibió Leandro Paredes por los incidentes con los jugadores de España después de la final del Mundial 2026. El pedido del ente regulador del fútbol nacional es concreto: que la suspensión se reduzca a tres encuentros, mínimo previsto para este tipo de casos. Si FIFA acepta este pedido, el capitán de Boca cumpliría los tres partidos durante esta ventana internacional, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La presentación fue realizada por el Departamento de Legales de la AFA, con la firma del asesor legal Andrés Patón Urich y del abogado especializado en Derecho Deportivo, Ariel Reck. Según trascendió, uno de los argumentos utilizados es que la pena aplicada a Paredes fue superior a la de situaciones similares protagonizadas por capitanes o referentes de otras selecciones. La respuesta a la apelación podría tardar entre 20 y 25 días.

En caso de que FIFA dé el visto bueno a la reducción de su sanción, Paredes quedaría habilitado para volver a ser convocado en noviembre. El mediocampista, que ayer estuvo presente visitando a sus compañeros de la Albiceleste en Ezeiza, había dado indicios de un posible retiro luego de conocerse su suspensión de 10 partidos, pero en estos días modificó totalmente esa postura. "Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría", dijo.

La sanción que recibió Paredes tras la final del Mundial

Hace poco más de un mes se confirmó la sanción de diez partidos que FIFA le impuso a Paredes por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial ante España. En su momento, el volante de Boca consideró “exagerada” la pena y había adelantado una apelación. Además, cuestionó especialmente la diferencia con el castigo que recibió Gavi, el jugador con el que se cruzó, quien fue suspendido solamente una fecha por el mismo episodio. Recordemos además que Nahuel Molina fue sancionado con siete encuentros y una multa económica de 90 mil dólares, mientras que Thiago Almada también fue castigado con un partido y USD 30.000.