En la conferencia de prensa previa a los amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador Lionel Scaloni se refirió al futuro de Walter Samuel. El ayudante de campo tiene propuestas de diferentes clubes y posibles nuevos desafíos.

"El 'Cabezón' ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es", expresó Scaloni.

"Es mi amigo y quiero lo mejor para él"

El entrenador hizo énfasis en su relación tanto laboral como de amistad con Samuel. "Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer", señaló.

Scaloni habló sobre la posible salida de Walter Samuel en la Selección

Scaloni remarcó que no tiene novedades sobre la posible salida. "Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está", agregó.

Un ciclo de ocho años en el cuerpo técnico

Walter Samuel completará un ciclo de ocho años en el cuerpo técnico de la Albiceleste. En ese período ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

También estuvo en el tercer puesto de la Copa América 2019 y en el subcampeonato del Mundial 2026. La posible salida de Samuel marcaría el fin de una etapa clave para el equipo que dirige Scaloni.