En una sorpresiva declaración, Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina y reconoció que analiza seriamente dar un paso al costado. El volante de Boca habló en la antesala del duelo ante Vélez por Copa Argentina y se sinceró respecto a su futuro en la Albiceleste, asegurando que debido a la sanción recibida por su pelea en la final ante España, sumado a la decisión de Messi de dejar el seleccionado, se está planteando no continuar.

“Veo muy difícil que continúe, por la suspensión, por la decisión de Leo. Si él no está, va a ser difícil que se mantenga funcionando igual”, afirmó el capitán de Boca en la previa del partido ante Vélez por la Copa Argentina. De todos modos, aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva y que antes deberá conversar con Lionel Scaloni: "Como dije recién, hablaré con el entrenador, veremos qué decisión tomar, pero va a ser difícil", explicó.

Sobre la decisión de Messi de alejarse definitivamente de la Selección Argentina, Lea reveló cómo le cayó la noticia: “Durísimo. Como seguramente la recibió todo el país, todo el mundo del fútbol también por lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, para nuestro país. El legado de él va a quedar para siempre, por lo que significa él para nosotros, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero al final se cumplen", afirmó el mediocampista.

La sanción que recibió Paredes tras la final del Mundial

Uno de los factores que más condicionan su futuro es la sanción de diez partidos que FIFA le impuso por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial ante España. Paredes en su momento consideró “exagerada” la pena, adelantó que apelará y cuestionó especialmente la diferencia con el castigo que recibió Gavi, quien fue suspendido solamente una fecha por el mismo episodio.

La FIFA autorizó posteriormente que las suspensiones de los futbolistas argentinos involucrados puedan cumplirse también en partidos amistosos de clase A, una medida que le permitiría a Paredes reducir antes el tiempo de espera para volver a disputar encuentros oficiales con la Albiceleste. Aun así, la cantidad de partidos de castigo y la decisión de Messi dejaron al mediocampista considerando fuertemente el final de su ciclo internacional.