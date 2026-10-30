La tensión entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió aplicarle al Pincha una multa de 50 millones de pesos por un incumplimiento registrado durante el partido frente a San Lorenzo, disputado en el estadio UNO.

La sanción económica equivale a mil entradas generales, calculadas sobre un valor de 50.000 pesos cada una, y tiene como protagonista a Juan Sebastián Verón. El presidente de la institución platense fue observado en el túnel que conduce a los vestuarios, un sector al que no podía acceder mientras se encontraba suspendido.

El episodio ocurrió durante el desarrollo del encuentro y obligó a intervenir al árbitro Sebastián Martínez Beligoy. Al advertir la presencia de Verón en una zona restringida para dirigentes o personas no autorizadas, el juez detuvo momentáneamente las acciones y le solicitó formalmente que se retirara para poder reanudar el juego.

El episodio que terminó en una multa millonaria

La situación quedó asentada en el informe arbitral y dio lugar a la apertura de un expediente ante el Tribunal de Disciplina. Luego del análisis correspondiente, la AFA resolvió aplicar la pena económica bajo el artículo 12 del código disciplinario.

De esta manera, Estudiantes deberá afrontar una multa de $50 millones por una situación que tuvo como origen la presencia de su máximo dirigente en un lugar no habilitado durante el partido.

La resolución llega en un contexto de fuerte tensión entre la conducción del Pincha y la dirigencia de la AFA, con Verón y Claudio Tapia como protagonistas de un enfrentamiento institucional que sumó distintos episodios en los últimos meses.