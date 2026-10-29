La tensión entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. El Pincha no pudo participar de la votación que aprobó los cambios en el formato de la Primera División para las próximas temporadas y, tras la reunión de la Liga Profesional, expresó su respaldo a la postura de River, el único club que votó en contra de la reforma.

El club platense estuvo representado por Juan Martín Cerolini, secretario de seguridad de la institución, quien asistió al encuentro, pero no estaba habilitado para votar en decisiones deportivas. La situación se produjo a raíz de las sanciones que pesan sobre el presidente Juan Sebastián Verón y otros dirigentes, luego del episodio ocurrido durante la Supercopa Internacional con el árbitro Darío Herrera.

Desde Estudiantes confirmaron oficialmente que no formaron parte de la votación y ratificaron su “acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate”, en una señal de coincidencia con el reclamo del Millonario para modificar la estructura de la máxima categoría. La postura de ambas instituciones apunta a reducir la cantidad de participantes en Primera División, aunque la propuesta no consiguió el respaldo de los demás clubes.

La reforma fue aprobada por amplia mayoría y contempla cambios en la organización de los campeonatos para 2027 y 2028. Durante la reunión, River planteó avanzar hacia una Primera División de 20 equipos y propuso diez descensos para acelerar el proceso, pero ningún otro club acompañó esa iniciativa. Estudiantes, por su parte, no pudo expresar su posición mediante el voto.

De esta manera, el Pincha volvió a quedar en el centro de la escena dirigencial, esta vez sin posibilidad de intervenir formalmente en una decisión que afecta al futuro del fútbol argentino. El respaldo público a River deja expuesta una coincidencia entre ambas instituciones frente al formato aprobado, mientras la relación entre Estudiantes y la conducción de la AFA continúa atravesada por las sanciones y las diferencias institucionales.