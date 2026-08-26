En el marco del Día del Deportista neuquino, la Secretaría de Deportes de Neuquén organizó para este sábado 29 de agosto la primera Expo Deporte, evento que tendrá diferentes propuestas deportivas y eventos para toda la familia, que con previa inscripción, podrá participar a lo largo de toda la jornada de forma libre y gratuita.

Desde las 9am, Ciudad Deportiva abrirá sus puertas al máximo para recibir a toda la comunidad, donde brindará exhibiciones, charlas, capacitaciones, y eventos abiertos y gratuitos para participar.

Desde las 14 hasta las 19 en la pista de Ciclismo se realizará la Rodada recreativa para toda la familia. La actividad será libre y gratuita pero con inscripción previa.

Se realizará el provincial de Breaking de cara a los Juegos Urbanos

Desde las 10hs en el auditorio, se disputará la Competencia de E-SPORTS, torneo libre y selectivo para los próximos Juegos Evita, para jóvenes de 16 a 17 años y con también con inscripción previas.

Desde las 10.30hs se realizará las acreditaciones correspondientes para la carrera de Running de 2K y 5K, competencia que tendrá su larga desde las 13hs y contará con premio en efectivo. Las inscripciones serán hasta el 28 de agosto.

El Slackine tendrá su competencia de “Sclack Challenge Patagonia 2026" desde las 15hs en la misma locación. Con el encuentro Desafío para todas las edades. Será una competencia de obstáculos (entre ellas speedline) 4 pruebas que desafíen tu equilibrio, además habrá una categoría de duplas mixtas. Las inscripciones están abiertas.

En la Globa emprendedores, se realizarán clases de Fitness, que tendrán Yoga, Zumba, Gap, Strog, Boby Combat, ritmos funcionales para adultos mayores. El evento tendrá inscripción para cada una de las especialidades con inicio desde las 10. Elegís tu clase e ingresas de forma libre y gratuita.

Además, desde las 14 se realizará la competencia para principiantes, semiexpertos y expertos del Stunt Bike. En el Playón se disputará la competencia de Best Trick destinada a mayores de 10 años y en ambas ramas. Desde las 12 con pista libre, y 14 el inicio de la competencia con modalidad pista libre + Best trick, inscripciones libres.

Por último, se realizará el evaluativo para los juegos Argentinos Urbanos y Evita 2026 mediante el provincial de Breaking que será previa inscripción, y que iniciará desde las 14hs en categorías Kid (sub 15, classic (+16), Footwork, Top Rock, y modalidad 1 vs 1.

Zumba, una de las clases fitness que tendrá la Expo Deportes

Además, durante toda la jornada se desarrollarán disciplinas que ya cuentan con sus cupos de participación completos, pero que estarán abiertas para que el público pueda acercarse a observar, acompañar y disfrutar. Entre ellas habrá pesca con mosca, fútbol, gimnasia deportiva, patín, newcom, hockey, beach handball, fútbol en silla de ruedas, tenis adaptado y atletismo convencional y adaptado.

Para quienes deseen, habrá además diversas actividades abiertas que no requieren inscripción previa, para quienes recorran la Expo puedan acercarse, conocerlas y animarse a probarlas durante la jornada. Entre ellas se encontrarán tiro con arco, acrobacia en tela, pelota paleta, boxeo, y tenis de mesa.