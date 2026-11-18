Un momento que no pasó inadvertido en la previa del amistoso de la Selección Argentina frente a Costa Rica terminó convirtiéndose en una de las escenas más tiernas de la jornada. Agustín Giay protagonizó un gesto de cariño con Helenita, la hija de Eugenia Quevedo, que se emocionó hasta las lágrimas mientras su mamá cantaba el Himno Nacional.

La situación ocurrió en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde los futbolistas ingresaron al campo de juego acompañados por chicos antes del comienzo del encuentro. El defensor de Palmeiras salió de la mano de la pequeña, que tuvo la oportunidad de compartir desde adentro una ceremonia muy especial para su familia.

Cuando Euge Quevedo comenzó a interpretar las estrofas del himno argentino, Helenita no pudo contener la emoción. A pocos metros de su mamá, rodeada de futbolistas y con miles de personas en las tribunas, la nena comenzó a llorar, sorprendida por la magnitud de lo que estaba viviendo.

Al advertir que la pequeña estaba conmovida, Giay reaccionó inmediatamente. El lateral se agachó para ponerse a su altura, la abrazó y le habló con cariño para intentar tranquilizarla. Lejos de limitarse a ese instante, continuó acariciándola mientras se acomodaba junto a sus compañeros para seguir con el protocolo previo al partido.

Las imágenes del episodio no formaron parte de la transmisión televisiva, pero posteriormente comenzaron a circular en las redes sociales y despertaron una ola de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaron la sensibilidad del futbolista, que tuvo una actitud espontánea con la hija de la cantante en un momento en el que la emoción la había desbordado.

Después del encuentro, Eugenia Quevedo habló con TyC Sports y expresó su agradecimiento por lo que había hecho el jugador. “Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, contó al explicar lo que había provocado las lágrimas de Helenita.

Agustín Giay y un tierno gesto

La artista también se refirió a la reacción de su hija y le dedicó unas palabras al defensor por haberla acompañado. “Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita. Estaba muy contenta y muy eufórica, pero imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura”, manifestó. Y agregó: “Ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”.

El gesto de Agustín Giay terminó siendo uno de los momentos más comentados de la previa, más allá de la goleada 7-0 de Argentina ante Costa Rica. El defensor, que fue titular y aportó una asistencia, se llevó también el reconocimiento por una actitud que mostró su lado más humano y que emocionó tanto a la cantante como a los fanáticos que vieron el video.