Euge Quevedo: 33 años, Gardel y el himno en la despedida de Messi

Eugenia Quevedo, de 33 años, nació en San Luis y creció en Córdoba, es la encargada de entonar el Himno Nacional en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias en suelo argentino. En la provincia cordobesa es donde inició su carrera artística desde muy joven. Su primera aparición pública fue en el programa de talentos El cantorcito del Canal 12 de Córdoba, en el que llegó a la final.

Actualmente, es la voz femenina principal de La Banda de Carlitos (LBC), una de las agrupaciones más reconocidas del cuarteto.

Trayectoria y reconocimientos

Apodada "La Muela", Quevedo cuenta con varios álbumes como solista. En 2017 recibió el Premio Carlos Gardel en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical por su disco No Ha Sido Fácil.

Desde entonces, se consolidó como una de las referentes femeninas de la música popular de Córdoba, colaborando en distintos proyectos y giras.

El rol de Quevedo en la despedida de Messi

La artista fue elegida para cantar el Himno Nacional en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección Argentina frente a su par de Venezuela, que se realizará esta noche en el Estadio Más Monumental. El evento será uno de los momentos deportivos más destacados del año y una oportunidad para Eugenia Quevedo.