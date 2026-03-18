Alan Capobianco, hasta ayer director técnico de la reserva de Sn Lorenzo de Almagro asumió este martes el cargo entrenador del primer equipo en forma transitoria y dirigirá al equipo el viernes 20 cuando se mida ante el Deportivo Rincón por los 32vos de la Copa Argentina 2026 que se jugará a las 21.15 en el estadio Centenario de Quilmes.

Capobianco, de 33 años, arribó al Ciclón en junio de 2025 para encargarse del segundo equipo, luego de que Damian Ayude fuera nombrado como sucesor de Miguel Angel Russo. En su presentación, comentó "que te llame a San Lorenzo y te ofrezca un cargo tan importante como la reserva es gratificante”. Por otra parte, el e xmediocampista de Banfield, El Porvenir y Acassuso declaró que es una persona con “mucha intensidad” y que busca “equipos que sean protagonistas con y sin pelota”.

Desde su llegada a Boedo, su conjunto disputó 21 partidos: ocho victorias, seis empates y siete derrotas. Actualmente, sus dirigidos tienen siete puntos en cuatro partidos y están sextos en el Grupo A de la Liga Proyección. Previamente, trabajó en Vélez Sarsfield y logró un bicampeonato con la Sexta División.

El cuerpo técnico de Capobianco, que hoy dirigió la primera práctica, está conformado por el preparador físico Mariano Fanesi y por el nativo de El Calafate, Pablo Alvarado, ex campeón con la casaca azulgrana que se desempeña como ayudante de campo. Resta confirmar si habrá cambios o incorporaciones.

El partido en el estadio Cervecero será transmisión del Grupo Prima Multimedios desde el jueves en Capital Federal para la cobertura del trascendental cotejo, con transmisión el viernes desde las 19 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y la presencia de Jorge "El Vasco" Hernandorena y Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.