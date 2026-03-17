Álvaro Carranza dirigirá Deportivo Rincón vs San Lorenzo en Copa Argentina

La Asociación del fútbol Argentino (AFA) designó en las últimas horas la cuaterna arbitral de que dirigirá el cotejo ente Deportivo Rincón y San Lorenzo de Almagro por los 32vos de la Copa Argentina 2026 que se jugará este viernes 20 las 21.15 en el estadio Centenario de Quilmes.

La responsabilidad principal recayó en Álvaro Carranza, quien nació en Córdoba capital, el 31 de enero de 1997 (tiene 29 años), que será el colegiado principal del encuentro en el recinto "cervecero".

El juez será acompañado por Gabriel Chade y Matías Balmaceda como jueces de líneas y el cuarto árbitro será el conocido Juan Ignacio Nebietti el bahiense que dirige por la Liga de Río Colorado.

Con presencia de periodistas del grupo Prima Multimedios desde el jueves en Capital Federal para la cobertura del trascendental cotejo, con transmisión el viernes desde las 19 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y la presencia de Jorge "El Vasco" Hernandorena y Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.