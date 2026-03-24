Independiente podría perder a una de sus piezas más importantes en el corto plazo. Kevin Lomónaco, uno de los defensores más regulares del equipo en el último tiempo, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Real Betis y dar el salto al fútbol europeo.

Después de varios mercados en los que su nombre estuvo sobre la mesa, pero sin ofertas que convencieran, todo indica que esta vez la historia es diferente. En las últimas horas, las negociaciones avanzaron de manera significativa y el acuerdo entre las partes estaría prácticamente cerrado.

Uno de los factores clave para destrabar la operación fue la obtención del pasaporte italiano por parte del jugador, lo que le permite no ocupar cupo de extranjero en LaLiga y facilita su llegada al conjunto español. Este detalle terminó de inclinar la balanza en favor del Betis, que ya lo tenía en carpeta desde hace tiempo.

Desde lo deportivo, el club andaluz busca renovar su defensa y ve en Lomónaco un perfil ideal: joven, con personalidad, buena salida desde el fondo y capacidad para imponerse en el uno contra uno. Su crecimiento en Independiente, donde incluso asumió responsabilidades de liderazgo, lo puso en el radar internacional.

En lo económico, si bien su cláusula ronda los 22 millones de euros, el traspaso podría cerrarse por una cifra cercana a los 10 millones, lo que hace viable la operación para el Betis. Además, el propio jugador habría mostrado su intención de dar el salto a Europa, priorizando el proyecto deportivo por sobre otras ofertas.

Si no surgen imprevistos, el defensor dejará Avellaneda en los próximos días y se convertirá en el primer refuerzo del Betis pensando en la próxima temporada. Para Independiente, sería una baja sensible; para Lomónaco, el inicio de un nuevo desafío en su carrera.