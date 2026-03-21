La fecha 12 del Torneo Apertura tendrá esta noche un cruce cargado de necesidades. Independiente recibirá a Talleres de Córdoba desde las 20 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en un partido donde ambos llegan obligados a sumar para no resignar terreno en sus respectivas zonas.

El presente del Rojo enciende señales de alerta. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros y viene de una dura caída ante Instituto, un golpe que profundizó las dudas. Si bien se mantiene en puestos de clasificación, el margen se achica y en Avellaneda saben que es momento de reaccionar para volver a meterse en la pelea grande.

Del otro lado, Talleres tampoco atraviesa su mejor versión, aunque se mantiene en una posición expectante. El conjunto cordobés, hoy sexto, necesita reencontrarse con la victoria tras una serie de resultados irregulares que frenaron su envión. El empate sin goles en el clásico ante Belgrano dejó sabor a poco y la T buscará dar el golpe como visitante para acomodarse en la tabla.

El historial reciente favorece a los cordobeses, que lograron imponerse en tres de los últimos cinco enfrentamientos, una tendencia que le agrega un condimento extra a un partido que ya de por sí promete tensión y paridad.

Probable formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Probable formación de Talleres:

Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Datos del partido:

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini