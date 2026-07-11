La Albiceleste irá con su camiseta histórica ante Suiza: cómo se vestirán los equipos en Kansas

Desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la selección Argentina se enfrentará a Suiza, por el último boleto a las semifinales del Mundial 2026. La FIFA confirmó que ambas selecciones usarán sus vestimentas tradicionales, repitiendo con relación al duelo del 2014.

Los dirigidos por Lionel Scaloni irán con la tradicional camiseta albiceleste y pantalones más medias blancas, repitiendo el conjunto que lució ante Cabo Verde y Egipto, y Argelia

Argentina y Suiza repetirán la misma vestimenta que utilizaron en el Mundial 2014, durante el duelo de cuartos.

Con relación los arqueros, estarán íntegramente de verde, misma indumentaria que “Dibu” Martínez usó en lo 8vos de final ante Egipto.

Por su parte Suiza, se vestirá con toda la equitación titular: camiseta, pantalón, y medias, íntegramente de rojo, conjunto que repitió en todos sus juegos, excepto ante Qatar. Por su parte el arquero estará completamente de negro.

Así mismo, la terna arbitral comandada por el portugués Joao Pinheiro tendrá una camiseta amarilla, más pantalón y medias negras.