"Hay gente que no quiere que Argentina gane": Scaloni aseguró que las críticas fortalecen al equipo

Lionel Scaloni descartó las versiones sobre supuestas ayudas arbitrales a la Selección Argentina y afirmó que existe "gente que no quiere que Argentina gane", una situación que, según explicó, forma parte del contexto histórico que rodea al equipo y que el cuerpo técnico utiliza como un incentivo de cara al compromiso de este sábado a las 22 frente a Suiza, en Kansas, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador fue consultado por las críticas surgidas tras la clasificación de la Albiceleste y respondió que ese tipo de cuestionamientos no son nuevos. "En el 86 también decían que nos favorecían. O sea, no viene de ahora... Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y, de alguna manera, se utiliza para demostrarles a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiere que gane otras selecciones. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo tenemos en cuenta. A los jugadores les llega. Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor", señaló.

El entrenador también cuestionó el calendario del Mundial y pidió más descanso entre los partidos de eliminación directa.

En ese sentido, Scaloni sostuvo que el sistema de asistencia arbitral reduce al mínimo la posibilidad de errores que puedan interpretarse como beneficios para un equipo. "Con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden" y "no hay una doble interpretación en el VAR", afirmó. Al referirse al gol anulado a Egipto en el último partido, defendió la decisión arbitral: "A Lisandro (Martínez) le pisaron el pie -poco, mucho o apenitas- y es falta. No hay otra lectura".

El técnico también consideró que las sospechas sobre un supuesto favoritismo responden más al impacto de las redes sociales que a hechos concretos. "No hay ningún favoritismo", aseguró, antes de agregar que "hoy cualquier cosa chiquita se termina haciendo grande". "No existe eso de las ayudas. Como estamos en el fútbol, 2026, con toda la tecnología, es imposible. Al final, las reglas están. Son claras. Va más por ese lado que por la realidad", remarcó.

El desgaste de los viajes

Más adelante, Scaloni se refirió a otro aspecto que, a su entender, sí influye en el rendimiento de los equipos: el desgaste provocado por los traslados durante el Mundial. "Por suerte nosotros viajamos poco en relación a un montón de selecciones. Si hubiéramos salido segundos hubiéramos conocido todo Estados Unidos, de este a oeste, de norte a sur, o incluso Canadá también... El otro día, en un viaje de dos horas, con el problema de utilería, que pesaba más un baúl que otro, te paran otra hora más en el aeropuerto y llegás a las 4 ó 5 de la mañana".

"Después, cuando uno sale a la cancha, dicen que no cuenta... Sí que cuenta. Claro que cuenta. Te la pasaste viajando. El descanso es fundamental", añadió.

Por último, volvió a cuestionar el calendario dispuesto para la etapa decisiva de la Copa del Mundo y reclamó más días de recuperación entre los encuentros. "En el final del Mundial, los partidos tendrían que ser más separados. No me voy a cansar de decirlo. Creo que tiene que ser así. Y, sin embargo, es cuando menos descanso tenés. Y los viajes siguen siendo igual de largos. Por suerte nosotros no hemos viajado tanto. Pero eso no es porque nos han ayudado, eh... Por las dudas. Si éramos segundos, nos tocaba viajar por todos lados. Al final, agarramos la autopista porque nos fue bien", concluyó.