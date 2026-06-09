La llegada del Mundial 2026 despertó nuevamente la locura por el tradicional álbum de Panini, una colección que este año incluye nada menos que 980 figuritas y 68 cromos especiales. Miles de fanáticos buscan completar cada página, aunque para muchos el verdadero desafío pasa por conseguir las piezas más raras y exclusivas del mercado.

Como ya ocurrió durante Qatar 2022, algunas figuritas especiales comenzaron a disparar su valor en sitios de compra, grupos de intercambio y subastas internacionales. Entre todas ellas, el gran protagonista vuelve a ser Lionel Messi, cuya imagen encabeza el ranking de las piezas más codiciadas por los coleccionistas.

Las versiones comunes del capitán de la Selección Argentina mantienen precios accesibles, pero las ediciones limitadas alcanzan cifras muy superiores. La más buscada es la Messi Gold Flood Crumple, una variante extremadamente escasa que puede encontrarse en Argentina por valores que oscilan entre los 250.000 y los 700.000 pesos, dependiendo de su estado de conservación y demanda.

Las figus más difíciles del Mundial 26

Además, existen otras versiones premium de Lionel Messi que también generan furor. Las ediciones Purple Crumple y Green Crumple se comercializan entre 60.000 y 250.000 pesos, mientras que algunas publicaciones de la denominada Extra Sticker Bronce llegaron a rozar el millón de pesos en plataformas especializadas.

El interés por estas piezas no es casual. Muchos coleccionistas consideran que el Mundial 2026 podría marcar la última participación de Messi en una Copa del Mundo, un factor emocional que incrementa el valor de cualquier objeto relacionado con el rosarino.

Sin embargo, el capitán argentino no es el único que genera expectativas. Las figuritas especiales de Lamine Yamal aparecen entre las más demandadas del mercado. Sus versiones Silver y Gold ya alcanzan precios que van desde los 80.000 hasta los 300.000 pesos. También son muy buscadas las ediciones premium de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

Las figus más difíciles del Mundial 26

Curiosamente, las figuritas más difíciles de conseguir no siempre son las más caras. Según diversos registros de intercambio internacional, algunos de los cromos menos frecuentes corresponden a jugadores de selecciones con menor exposición mediática, como Oh Hyeon-gyu de Corea del Sur, Shuto Machino de Japón y Abdallah Nasib de Jordania.

En Europa y Estados Unidos, el mercado de coleccionismo también vive un auge notable. Las ediciones especiales de Messi, Mbappé y Lamine Yamal se venden por cientos de euros, mientras que las codiciadas versiones Black Parallel y los ejemplares únicos conocidos como “one of one” pueden alcanzar cifras extraordinarias. De hecho, el antecedente más impactante sigue siendo una figurita exclusiva de Lionel Messi vinculada al Mundial de Qatar, que fue vendida por más de 139.000 dólares, convirtiéndose en una de las operaciones más importantes de la historia reciente del coleccionismo futbolero.