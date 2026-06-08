Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, uno de los condimentos que más motiva a los argentinos es el álbum oficial de la Copa del Mundo. En ese contexto, hay una llamativa historia que no deja de repetirse y es que varios futbolistas importantes son parte del álbum pero se quedan afuera de la lista definitiva. En el último tiempo, las causas principales fueron lesiones de último momento o decisiones de los entrenadores, que dejaron fuera a figuras que ya tenían su lugar impreso en el coleccionable.

El fenómeno empezó a darse con más frecuencia desde el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Marcelo Bielsa era el DT de la albiceleste. En aquella edición, Nelson Vivas y Javier Saviola aparecieron en el álbum oficial, pero no integraron la delegación final, uno por lesión y otro por decisión del Loco. Cuatro años después, en Alemania 2006, José Pékerman sorprendió al dejar afuera a tres referentes del plantel: Walter Samuel, Javier Zanetti y Juan Sebastián Verón. Además de ellos, Andrés D’Alessandro fue otro que figuraba en el álbum pero se quedó sin Mundial.

En Sudáfrica 2010, con Diego Maradona una vez más Zanetti fue parte de las figuritas pero no de la Copa del Mundo pese a ser el capitán del Inter campeón de Champions League. Su compañero de equipo Esteban Cambiasso, además de Fernando Gago se le sumaron al Pupi como los ausentes a pesar de que su nombre estaba impreso en el álbum.

Zanetti, de las ausencias más polémicas en los últimos mundiales.

Para Brasil 2014, una decisión de último momento de Alejandro Sabella dejó sin Mundial a Éver Banega, que parecía tener su lugar asegurado. En aquella cita, el volante surgido en Boca fue el único caso en aquel plantel que finalmente alcanzó el subcampeonato mundial. En Rusia 2018, Sergio Romero quedó fuera por una lesión en la rodilla, mientras que Ramiro Funes Mori y Mauro Icardi no superaron el último filtro de Jorge Sampaoli a pesar de haber sido incluidos inicialmente en el coleccionable.

Ya bajo la tutela de Lionel Scaloni, la Copa del Mundo de Qatar 2022 llegó con malas noticias de último momento por las lesiones musculares que marginaron a Giovani Lo Celso y Nicolás González, dos fijos en la convocatoria y el álbum que finalmente se bajaron del barco a días del Mundial.

Lo Celso, gran ausente en la conquista del Mundial 2022. (Foto: Reuters)

Balerdi y Mastantuono, los últimos perjudicados

Por último y de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la historia continúa. Los nombres del defensor Leonardo Balerdi y el juvenil Franco Mastantuono están impresos en las páginas del álbum, pero ellos no tendrán su bautismo mundialista. Estos dos casos son los más recientes dentro de la denominada "maldición del álbum", que anticipa situaciones inesperadas para futbolistas de la Selección Argentina en el torneo más importante.