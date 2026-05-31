La previa del Mundial 2026 ya empezó a jugarse también desde el celular. El álbum virtual se convirtió en una de las primeras señales de expectativa entre los fanáticos, que buscan completar la colección digital con sobres gratuitos, códigos promocionales y distintas recompensas dentro de la aplicación.

A diferencia del clásico formato físico, esta versión permite avanzar sin depender únicamente de la compra de paquetes. Todos los usuarios tienen acceso a beneficios diarios, pero el mayor atractivo aparece con las claves especiales que se pueden canjear para sumar figuritas sin costo y acelerar el progreso dentro del álbum.

Entre los primeros códigos que comenzaron a circular aparecen FIFA2026PLAY, ALLTHEFEELS y PANINICOLLECT. Estas claves promocionales permiten obtener sobres gratis y se transformaron en una de las herramientas más buscadas por quienes ya descargaron la aplicación y quieren completar equipos, selecciones y jugadores antes que el resto.

La lista también incluye otros códigos que los usuarios pueden probar dentro del álbum virtual del Mundial 2026. Entre ellos figuran 47JQD3WKFFLJ, 9SM4K84XSPJW, JSSCJ4YQ7ZY9, ALBUMPANINI26, COCACOLAFANS, PLAYWC26NOW, GIFTWC26PACK, COKEPANINI26, PANINIFWC26, FEELITALL26, ALLTHEFEELS26, MAILWC26GIFT, COKEFWC26 y WC26PANIAPP.

Además de esas claves, existen promociones externas que también ayudan a sumar recompensas. Una de las opciones más comentadas es la web de Coca-Cola, donde se puede obtener un código diario al registrarse con un correo electrónico. De todos modos, la aplicación mantiene un límite de apertura de hasta cuatro sobres por día.

El álbum virtual también ofrece otras funciones para quienes quieren completar la colección más rápido. La plataforma permite escanear productos, paquetes físicos o contenidos especiales para desbloquear beneficios. A eso se suma la posibilidad de intercambiar figuritas repetidas con amigos o con coleccionistas de distintas partes del mundo.

Con ese sistema, la experiencia digital del Mundial 2026 empieza a instalarse como una previa propia del torneo. La aplicación se puede descargar gratis en celulares Android y iPhone buscando FIFA Panini Collection, y los códigos gratuitos ya se volvieron una ventaja clave para quienes quieren avanzar sin gastar dinero.