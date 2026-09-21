Aldosivi de Mar del Plata derrotó este lunes como local a Atlético Tucumán por 1 a 0 en partido por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio José María Minella, en la ciudad de Mar del Plata, fue arbitrado por Sebastián Zunino y gol de la victoria de Aldosivi fue marcado por Tomás Fernández, en la parte final.

La lluviosa y ventosa tarde marplatense mostró un primer tiempo parejo y casi sin emociones, con Aldosivi con más dominio del balón pero con escasa profundidad. El "Decano", en tanto, esperó ordenado y tuvo las mejores aproximaciones, comandados por el buen andar de Lautaro Godoy, sin dudas, su jugador más desequilibrante.

La parte final siguió con las mismas características, pero en el comienzo el "Tiburón" marplatense se mostró más picante y estuvo a punto de abrir el marcador cuando el guardameta Luis Ingolotti le tapó una chance clarísima a Tomás Fernández, a los 9 minutos.

Dos minutos más tarde, el delantero de Aldosivi se tomó revancha y luego de una buena jugada colectiva, tras una asistencia de Santiago Moya, estableció el 1 a 0 con un remate potente en el centro del área grande, que dejó sin chances de reaccionar a Ingolotti.

Sobre el final del encuentro, a través del VAR, el juez Zunino, anuló un gol por posición adelantada de Leonardo Zigali. Atlético intentó reaccionar, pero no contó con las herramientas futbolísticas para hacerlo, por lo que Aldosivi se quedó con una merecida e importante victoria, la segunda en el torneo, que le da esperanzas en su lucha por mantener la categoría.

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Sanguinetti llegó a las 8 unidades y está decimotercero en la Zona B; mientras que los tucumanos, conducidos por Julio César Falcioni, se quedaron con 13 puntos, novenos y fuera de la zona de clasificación para los play offs que definirán al campeón.

De todos modos, para Aldosivi lo más importante es que le acortó distancia a Deportivo Riestra en la tabla anual que definirá uno de los dos descensos, en la que llegó a 16 puntos y se sitúa a sólo 5 del conjunto de Villa Soldati.

En la próxima fecha, la undécima, Aldosivi visitará a Huracán; mientras que Atlético recibirá en Tucumán a Barracas Central.