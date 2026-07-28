El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez explicó por qué pide aumentar a 64 selecciones los cupos para el Mundial 2030, que será el del Centenario y se disputará, por primera vez, en seis países de tres continentes.

"Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo", afirmó el mandatario de la entidad sudamericana, uno de los principales impulsores del proyecto. "El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global", añadió Domínguez.

Por otra parte, consideró que el Centenario brinda "una oportunidad histórica" y espera que esta edición de la Copa del Mundo "sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol".

El Mundial 2030 será el campeonato del Centenario. Como celebración, se disputará en Uruguay (sede y país campeón de la primera Copa del Mundo), Argentina (que fue finalista contra la Celeste en aquel certamen) y también en Paraguay.

En principio, los tres países sudamericanos albergarán solo un partido inaugural, aunque -en caso de que se amplíen los cupos- existiría la posibilidad de que se disputen los encuentros de un grupo entero. Conmebol, con Domínguez, es uno de los principales impulsores de esta propuesta.

El resto del campeonato se jugará en España, Portugal y Marruecos. Será el primer Mundial que se dispute en seis países y en tres continentes. La final, prevista para el 21 de julio de 2030, aún no tiene sede definida: podría ser en el Santiago Bernabéu de Real Madrid, el Camp Nou de Barcelona o el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.