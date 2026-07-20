El paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, palpitó el Mundial 2030 (que tendrá una histórica celebración a raíz del Centenario del campeonato): afirmó que será una "gran oportunidad para el fútbol" y reafirmó el deseo de que amplíen el cupo a 64 selecciones.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay", fue lo primero que expresó el mandatario de la entidad en sus redes sociales, con un video de los mejores momentos históricos de seleccionados sudamericanos.

A su vez, reafirmó su postura de pedir que amplíen el cupo de participantes: "Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos".

El Mundial 2030 será el campeonato del Centenario. Como celebración, se disputará en Uruguay (sede y país campeón de la primera Copa del Mundo), Argentina (que fue finalista contra la Celeste en aquel certamen) y también en Paraguay.

En principio, los tres países sudamericanos albergarán solo un partido inaugural, aunque -en caso de que se amplíen los cupos- existiría la posibilidad de que se disputen los encuentros de un grupo entero. Conmebol, con Domínguez, es uno de los principales impulsores de esta propuesta.

El resto del campeonato se jugará en España, Portugal y Marruecos. Será el primer Mundial que se dispute en seis países y en tres continentes. La final, prevista para el 21 de julio de 2030, aún no tiene sede definida: podría ser en el Santigo Bernabéu de Real MAdrid, el Camp Nou de Barcelona o el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.