El autódromo Parque de la ciudad de General Roca fue escenario de la apertura del calendario del Turismo Pista del Valle en sus clases 2 y 3 y el TC Neuquino que tuvo su primera fecha de la temporada 2026. Con un marco interesante de espectadores y buen número de máquinas, algo que no ocurrió en las últimas temporadas, los ganadores en cada categoría fueron Alejandro López (Clase 3), Germán González (Clase 2) y Fabricio Becerra (TC Neuquino).

El piloto de Plottier, Alejandro López, se alzó con la primera final del año de la Clase 3 del Turismo Pista del Valle. En la pista, terminó primero el zapalino Iván Eberle. Pero fue recargado con diez segundos por falsa largada y la victoria quedó en manos de López.

Tanto López como Eberle, habían sido los grandes protagonistas de la divisional durante todo el fin de semana. Aún así, Eberle estuvo un escalón arriba en cada salida a pista y se quedó con la pole position y la serie. En la final hizo lo propio y le sacó una gran diferencia a López. Sin embargo, con el recargo terminó reposicionado en el cuarto lugar, detrás de Mariano Semenov y Giuliano Scaiola, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Alejandro López unoi de los ganadores del fin de semana

La final no tuvo grandes emociones. Sin embargo, en las últimas vueltas se dio una interesante batalla por el segundo lugar entre López, Semenov y Scaiola. López logró mantener la posición, y el ajustado final les permitió a Semenov y Scaiola acercarse lo suficiente, para luego del recargo a Eberle, terminar subiéndose al podio.

Otro que mostró un rendimiento impecable fue Germán González que se quedó con la final de la Clase 2. El oriundo de Choele Choel fue el más veloz tanto en la clasificación, como en la serie y la final. Tal fue su dominio, que en la final le sacó 34 segundos 271 centésimas a su escolta, Mariano Fioretti. Tercero quedó Matías Villalba, a 35 segundos 672 centésimas. Detrás de ellos se encolumnaron el bicampeón Benjamín Zuain, Matías Tobio, Martín Soto, Matías Basso, Luciano García y César Bacigaluppe. González hizo una largada perfecta, no dio tregua y se quedó con su segundo triunfo en la atractiva Clase 2. Su anterior halago había sido el 6 de julio de 2025.

En tanto, en el TC Neuquino volvió a la victoria el bicampeón de las temporadas 2023/2024 de la divisional, Fabricio Becerra. Al igual que González en la Clase 2, dominó tanto la clasificación como la serie y la final. En la final, dominó de principio a fin y le sacó 9 segundos 739 centésimas a Omar Della Gáspera. Tercero quedó Claudio Sepúlveda. Más atrás llegaron Néstor Suane, Armando Colicigno y Martín Jara.

Cabe recordar, que fueron 58 los autos que participaron de las clasificaciones del sábado, entre todas las categorías. La cifra es auspiciosa, si se tiene en cuenta que la fecha más convocante del año 2025 reunió a sólo 51 máquinas.

Los ganadores fueron por categoría, Clase 3 TPV: Alejandro López, Clase 2 TPV: Germán González, TC Neuquino: Fabricio Becerra, TC Neuquino Pista: Francisco Falcon, Clase 1 1100: Lautaro Aragonés y Clase 1 600: Santiago Martínez.

La próxima fecha tendrá lugar entre el 15 y el 17 de mayo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario.