Las esquirlas de una dolorsa eliminación de Uruguay siguen apareciendo y nuevamente Marcelo Bielsa está en el centro de la escena. Periodistas en el país vecino volvieron a comentar que la tirantez entre el DT y el plantel quedó nuevamente evidenciada: el entrenador argentino que comanda a la Celeste dejó una fuerte sentencia luego de perder ante España.

Según contó el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli en ESPN, en la última charla que Bielsa mantuvo con sus futbolistas en el vestuario, una vez consumada la eliminación, habría apuntado a los jugadores de mayor experiencia y resumido su decepción con una frase contundente. “Me voy triste del Mundial porque me dejaron solo“, habría expresado el Loco ante el grupo, dejando al descubierto la tirante relación que mantuvo con sus dirigidos en el último tiempo.

La revelación viene luego de una conferencia de prensa en donde fue autocrítico con su trabajo: “Mi paso por el fútbol uruguayo va a ser recordado como un paso que no dejó nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados", afirmó luego del 0-1 ante España que determinó la eliminación en fase de grupos, segunda consecutiva de Uruguay después de lo ocurrido en Qatar 2022.

Bielsa hablará el martes

El próximo paso será, posiblemente, el anuncio del final de Bielsa como entrenador de la Celeste. Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el Loco convocó una conferencia de prensa para el próximo martes a las 18 en el Estadio Centenario. Si bien desde las autoridades del fútbol charrúa no se confirmó la salida del entrenador rosarino, todo indica que este es el escenario elegido para formalizar el adiós.