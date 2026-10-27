Alexia Putellas volvió a quedar en el centro de la escena internacional al conquistar el Balón de Oro femenino 2026, el tercero de su carrera. La futbolista española, que ya había obtenido el máximo reconocimiento individual en 2021 y 2022, sumó una nueva distinción a una trayectoria que la convirtió en un referente del fútbol mundial.

Nacida el 4 de febrero de 1994 en Mollet del Vallès, Barcelona, Alexia Putellas encontró en el fútbol su gran pasión desde muy chica. Su talento y perseverancia la llevaron a construir una carrera de alto nivel, primero en equipos españoles y luego como una de las principales figuras del FC Barcelona femenino, donde se consolidó como una mediocampista determinante.

Su historia con el conjunto catalán comenzó en 2012 y se extendió durante 14 temporadas. En ese período, se convirtió en una de las máximas referentes de la institución y alcanzó una marca histórica: terminó su etapa en el club como la máxima goleadora del equipo femenino, con 232 tantos oficiales.

Los logros colectivos acompañaron su crecimiento. Con el Barcelona conquistó cuatro ediciones de la Champions League, además de múltiples títulos nacionales. En la temporada 2025/26, fue protagonista de una campaña sobresaliente que incluyó la Liga de Campeones y el triplete español, una combinación que reforzó su candidatura al premio individual.

En el plano internacional, Alexia Putellas también dejó su huella con la selección de España. Fue parte de una generación que llevó al fútbol femenino español a lo más alto y celebró títulos importantes, entre ellos la Copa del Mundo de 2023 y la Liga de Naciones. Además, se convirtió en una voz destacada en la lucha por la igualdad de oportunidades en el deporte.

Su camino no estuvo libre de obstáculos. En 2022 sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda que la mantuvo alejada de las canchas durante varios meses. La recuperación fue un desafío importante, pero logró regresar a la competencia y recuperar protagonismo, una muestra de su capacidad para sobreponerse a los momentos más difíciles.

En 2026, la futbolista inició una nueva etapa profesional al incorporarse al London City Lionesses, después de despedirse del Barcelona. El cambio de equipo y de ciudad abrió un capítulo diferente en su carrera, con nuevos desafíos deportivos y personales. Su tercer Balón de Oro llegó en medio de esa transformación y confirmó su vigencia en la élite.

Más allá de los trofeos, Alexia Putellas busca transmitir un mensaje a quienes sueñan con dedicarse al deporte. “Si te gusta jugar, a jugar. Crees en ti mismo. Si tienes un sueño corre a por ello. Lo más importante es que lo hagas con amor y pasión”, expresó. Su historia reúne talento, perseverancia y una carrera que sigue sumando capítulos memorables.