La entrega del Balón de Oro 2026 no solo concentró la atención por los premios y el reconocimiento a las figuras más destacadas del fútbol mundial. La alfombra roja también se convirtió en una pasarela de lujo, donde las estrellas sorprendieron con elecciones que combinaron elegancia, personalidad y detalles fuera de lo convencional. La ceremonia se realizó en el London Palladium, en una edición histórica que trasladó el evento fuera de París.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Alexia Putellas, quien apostó por un vestido exclusivo de Dior, diseñado por Jonathan Anderson. La futbolista lució una pieza en tono marfil, confeccionada en satén de seda, con drapeados y detalles de plumas que aportaron movimiento al conjunto. Para completar el estilismo, eligió joyas de Boucheron con perlas y diamantes, en una propuesta inspirada en Atenea Niké, símbolo de la victoria y la sabiduría.

Por su parte, Lamine Yamal eligió una alternativa que rompió con los códigos tradicionales de la moda masculina. El delantero del Barcelona apareció con un traje negro de Chanel, acompañado por un llamativo broche en forma de flor rosa de grandes dimensiones. El accesorio, desarrollado bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, se convirtió en el detalle central de su imagen y demostró que un elemento distintivo puede transformar por completo un conjunto clásico.

Los mejores looks del Balón de Oro

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El joven futbolista no llegó solo: estuvo acompañado por Inés García, quien también captó la atención de las cámaras. La influencer lució un diseño negro de Giuseppe Di Morabito, con una silueta sofisticada y detalles que resaltaron su figura. La elección estuvo acompañada por joyas de Repossi, en una aparición conjunta que sumó interés a una de las parejas más comentadas de la alfombra roja.

Entre los hombres que optaron por una estética más tradicional se destacó Kylian Mbappé. El delantero francés eligió un esmoquin negro de Dior, con solapas de seda y terciopelo, camisa blanca y moño oscuro. Su propuesta se mantuvo dentro de los códigos clásicos de la elegancia, en contraste con los estilismos más arriesgados que se vieron durante la ceremonia. Aunque figuraba entre los nombres destacados de la competencia, el jugador se quedó sin el máximo galardón.

Otra presencia que se hizo notar fue la del argentino Lionel Messi, quien asistió junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. La familia apostó por conjuntos coordinados con detalles brillantes, una elección que aportó un toque distintivo a su paso por la alfombra roja. La aparición del capitán argentino volvió a despertar el interés de los seguidores, que estuvieron atentos tanto a su presencia como a los detalles de la vestimenta familiar.

Los mejores looks del Balón de Oro

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En el apartado de las figuras del espectáculo, la actriz Sophie Turner sorprendió con un conjunto negro de chaqueta y pantalón, mientras que la cantante Jorja Smith, encargada de actuar durante la gala, eligió un vestido de encaje oscuro con una cola pronunciada. También sobresalieron Harry Kane y su esposa, Katie Goodland, con una combinación de prendas negras que mantuvo una línea elegante y sobria.

La alfombra roja también contó con la presencia de Lucy Bronze, Unai Simón, Luis de la Fuente, Michael Owen y su esposa, Louise Bonsall, entre otros invitados. Mientras algunos privilegiaron la discreción y la sastrería clásica, otros aprovecharon la ocasión para experimentar con accesorios y diseños de autor. Así, el Balón de Oro 2026 volvió a demostrar que el fútbol y la moda comparten cada vez más protagonismo, con una gala en la que los estilismos también dieron que hablar.

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