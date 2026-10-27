La consagración tuvo una continuación a puro lujo lejos de las cámaras de la ceremonia. Harry Kane celebró la conquista del Balón de Oro 2026 con una fiesta privada en una de las discotecas más exclusivas de Londres, donde las imágenes de la noche no tardaron en circular por las redes sociales. El delantero del Bayern Múnich disfrutó del histórico reconocimiento rodeado de sus seres queridos y varios nombres conocidos del fútbol inglés.

El encuentro se realizó en Cirque Le Soir, un reconocido local nocturno ubicado en el barrio de Soho. Después de recibir el premio en el London Palladium, el capitán de la selección inglesa se trasladó hasta allí con el trofeo en sus manos para continuar los festejos. La celebración incluyó botellas de champagne acompañadas por bengalas luminosas y brindis entre los invitados.

Entre los presentes estuvieron su esposa, Kate Goodland, su hermano y representante, Charlie Kane, y sus padres, Patrick y Kim. También participaron varios excompañeros de su etapa en el Tottenham Hotspur, entre ellos Eric Dier, Ben Davies y Matt Doherty, quienes compartieron distintos momentos de su carrera con el goleador.

Otro de los invitados fue James Maddison, actual futbolista del Tottenham, que incluso posó junto a Kane y el flamante galardón. Además, se pudo ver al exentrenador Tim Sherwood, quien tuvo un papel importante en los primeros pasos del delantero en el primer equipo londinense. Los registros difundidos mostraron al grupo disfrutando de la noche en un ambiente de celebración.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Kane levantó una copa para brindar mientras el personal del establecimiento acercaba las bebidas con efectos luminosos. Las escenas se viralizaron rápidamente y permitieron conocer detalles de una celebración que, en principio, estaba reservada para el círculo íntimo del futbolista.

El festejo llegó después de una conquista histórica: el atacante superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación y se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien lo obtuvo en 2001. El reconocimiento coronó una temporada excepcional para el goleador, que encontró en Alemania el escenario para consolidarse entre las máximas figuras del fútbol mundial.

Durante su discurso, el delantero agradeció a quienes lo acompañaron en su trayectoria y destacó la influencia de sus compañeros del Bayern. “Mis compañeros del Bayern de Múnich, tengo a algunos aquí esta noche, sin ustedes no habría sido posible”, expresó. También recordó sus raíces futbolísticas y reconoció la importancia del Tottenham: “Sin duda, no estaría donde estoy hoy sin el Tottenham. Estuve aquí desde los 11 años”.

Tras la celebración, Harry Kane compartió una frase en sus redes sociales que resumió su recorrido hasta la cima: “Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”. Así, el capitán inglés cerró una jornada inolvidable con un festejo privado que terminó convirtiéndose en noticia por las imágenes que trascendieron del exclusivo evento.