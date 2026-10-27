El cumpleaños de Benjamín Fernández se convirtió en una ocasión especial para Enzo Fernández, que dejó de lado por un momento la rutina del fútbol para compartir con sus seguidores una dedicatoria cargada de amor. El pequeño cumplió tres años y recibió un saludo de su papá que rápidamente despertó ternura en las redes sociales.

El mediocampista de la Selección Argentina publicó una serie de 17 fotografías en las que mostró diferentes momentos de la vida de su hijo menor. Las imágenes recorren escenas familiares, instantes de complicidad entre ambos y recuerdos que reflejan el vínculo que mantienen lejos de las canchas.

“Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida”, escribió Enzo Fernández al comenzar su mensaje. Con esas palabras, el futbolista recordó la llegada de Benjamín y la felicidad que significó para su familia convertirse nuevamente en padres.

La dedicatoria continuó con una descripción de la personalidad del nene y de las situaciones cotidianas que hacen especial su relación. “Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos”, expresó el campeón del mundo, que también dejó en claro cuánto disfruta acompañar el crecimiento de su hijo.

El momento más emotivo llegó con la promesa que le hizo para el futuro. “Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”, agregó el futbolista, en un mensaje que resumió el cariño que siente por Benjamín.

Entre las postales elegidas para celebrar los tres años del pequeño también apareció una imagen junto a la Copa del Mundo que conquistó la Argentina en Qatar 2022. La fotografía combinó uno de los logros más importantes de la carrera de Fernández con un recuerdo familiar, en el que su hijo también fue protagonista.

El hermoso mensaje de Enzo para su hijo

Por su parte, Valentina Cervantes, mamá de Benjamín y pareja del futbolista, también utilizó sus redes sociales para homenajear al nene. “Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió la influencer, que compartió varias imágenes inéditas del festejo y de la intimidad familiar.

Benjamín, nacido el 26 de octubre de 2023, es el segundo hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, quienes también son padres de Olivia, la hermana mayor. Con sus publicaciones, ambos celebraron una nueva vuelta al sol del pequeño y mostraron una faceta más íntima de sus vidas, en la que los momentos familiares ocupan un lugar central.