Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya empiezan a tomar forma con la presentación oficial del calendario completo. Aunque la ceremonia de inauguración está prevista para el 14 de julio, varias disciplinas anticiparán la acción desde el día 12, extendiendo así el impacto deportivo más allá del inicio formal. Será una edición con fuerte apuesta por la innovación, la accesibilidad y la amplitud de sedes distribuidas en toda la ciudad.

Entre los deportes que abrirán la actividad antes del desfile de delegaciones figuran béisbol, baloncesto, críquet, fútbol, balonmano, hockey sobre césped, rugby 7 y waterpolo. Apenas tres días después del inicio adelantado se vivirá la primera entrega de medallas: el triatlón femenino en Venice Beach, uno de los íconos culturales y turísticos de Los Ángeles, que funcionará como una vidriera global.

El calendario también confirma un cambio estructural clave: el atletismo se trasladará a la primera semana de competencia, con los 100 metros lisos programados para los dos primeros días. A la inversa, la natación se concentrará en la segunda semana, una decisión que reorganiza los picos de audiencia y redistribuye el peso de las grandes finales, generando una narrativa distinta a la de ediciones anteriores.

El “Súper Sábado”, programado para el 29 de julio, será el punto más intenso de todo el evento, con 26 finales en 23 deportes que abarcan desde atletismo (maratón) y voleibol hasta golf, BMX freestyle, escalada deportiva, tenis de mesa y halterofilia. También se disputarán definiciones de fútbol, voleibol playa y baloncesto, tres disciplinas con altísimo impacto mediático y enorme seguimiento global.