La segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026 dejó como líderes a dos elencos neuquinos, Alianza de Cutral Có y San Patricio de El Chañar en el marco de las Zonas 11 y 12 de la Región Patagónica, que tienen como participantes a los representantes de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) y la Liga Deportiva Confluencia. Hubo victorias claves y empates que marcan el inicio del certamen. El fin de semana dejó resultados variados para los equipos de la región.

En la Zona 12, Alianza de Cutral Co demostró su poderío al vencer contundentemente a Maronese por 2 a 0 en el Coloso Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca. Erik Mendoza abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. En el complemento, en el "Dino" se fue expulsado el misionero Jorge Armando Piñero Da Silva y luego Alejandro Díaz sentenció la victoria a diez minutos del final del partido. Con esta segunda victoria en otras tantas presentaciones, el elenco que orienta Jorge "El Pulpo" Lencina es único líder con seis unidades.

En tanto, en choque de equipos de la capital provincial, Independiente de Neuquén y Río Grande empataron 1 a 1 en La Chacra en la zona ribereña. El centenariense Herman Azaguate anotó para los de Rogger Gabriel Morales, Bautista Retamozo marcó para la visita, que rescató un punto, y es el primero en su historia en torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Independiente quedó como escolta de Alianza con dos puntos, producto de dos empaters y cierran Maronese y Río Grande con una unidad cada uno.

Dos jugados, dos ganados para los del "Pulpo" Lencia. Foto: Facebook Csd Alianza Cco

Por la Zona 11, En el estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal, Deportivo Roca y La Amistad de Cipolletti, protagonizaron un intenso pero frustrante empate sin goles. En tanto, en Allen San Patricio de El Chañar consiguió una importante victoria como visitante ante Unión Alem Progresista por 2 a 1. El tandilense Bernardo Deliso fue la figura del partido al anotar los dos goles del conjunto neuquino, mientras que José Railén descontó para el local.

El equipo neuquino es el líder con 4 puntos, lo escolta Unión con 3, Deportivo Roca tiene 2, luego de dos empates consecutivos y cierra La Amistad con un punto.

El otro elenco de la Liga Deportiva Confluencia, que integra la Zona 10, Atlético Regina, aparentemente en una zona sin equivalencias, goleó 4 a 0 a Deportivo Darwin con tantos de Rubén García, Gustavo Díaz, Alan Palavecino y Matías Navarro.