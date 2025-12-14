Se pone en marcha la instancia de octavos de final del Regional Amateur de fútbol. Cuatro duelos destacados para los equipos de la región donde los líderes de la Confluencia se medirán contra los aspirantes al título de LIFUNE.

Los 16 mejores de la región Patagónica se verán en un cuadro ya armando pensando en la gran final por el ascenso. Uno de los duelos destacados estará en el Coloso Pedro Ducas, donde Alianza recibe a Atlético Regina. El subcampeón de la Copa Neuquén y uno de aspirantes al título en Neuquén, se verá con uno de los líderes de la anual de la Liga Deportivo Confluencia, desde las 18. Danilo Viola de Viedma impartirá justicia, acompañado por Rodrigo Moreno y Federico Alcaraz.

El otro gran duelo de la instancia será entre La Amistad e Independiente. El elenco de Cipolletti es uno de los punteros de la Anual de la Confluencia, mientras que el Rojo está segundo en el Oficial de LIFUNE y es el campeón de Copa Neuquén. Desde la 19 en el predio de Naciones Unidas, se verán las caras con arbitraje de Emilio Cubría, Lucas Moreira de Luis Beltrán, y Oscar Valdebenito,

Reginal es lider de la Confluencia y va por otro paso en el Regional

Por su parte San Patricio del Chañar volverá a Bariloche. Luego de superar la reclasificación ante Cruz del Sur. El Santo, puntero de LIFUNE va ante Estudiante de Bariloche, primer juego de local desde las 18 con arbitraje de Ezequiel Escobar, Román Domínguez y Facundo Moraga como asistentes.

En el Luis Maiolino el Deportivo Roca, que también viene de superar la reclasificación, jugará los primeros 90´minutos ante Sportman de Choele Choel, elenco que quedó como mejor segundo y pasó directamente. Ulises Jerónimo impartirá justicia, Nicolás García el primer asistente, y Muriel Lillo la segunda línea.

Las series continuarán el próximo domingo invirtiendo localías. Los clasificados irán a cuartos de final que se jugarán ya el 4 de enero del 2026 con la ida.