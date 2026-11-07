El Torneo Regional Federal Amateur ingresará este domingo 8 de noviembre en una instancia decisiva con el comienzo de los cuartos de final de la Región Patagónica. Atlético Regina y Alianza de Cutral Co serán protagonistas de dos cruces importantes en la búsqueda de un lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

La jornada tendrá actividad en Carmen de Patagones y Cutral Co, con dos representantes de Río Negro y uno de Neuquén que buscarán dar el primer paso rumbo a las semifinales. Alianza afrontará otro compromiso importante cuando reciba a Estudiantes Unidos de Bariloche en el estadio Coloso del Ruca Quimey desde las 16hs

El Gallo llega con confianza después de una contundente clasificación en los octavos de final. Tras empatar 0 a 0 en Bariloche frente a Cruz del Sur, el conjunto neuquino mostró todo su poder ofensivo en la revancha y se impuso por 4 a 0, con goles de Dante Cardozo, Alan Riquelme y un doblete de Laureano Doello.

Su rival será Estudiantes Unidos, que viene de eliminar a Maronese. El equipo barilochense había igualado 0 a 0 en su visita a Neuquén y consiguió la clasificación en la revancha, donde se impuso por 1 a 0 para cerrar la serie a su favor.

El partido comenzará a las 16 y tendrá como árbitro principal a Lautaro Ezequiel Carro, de Trelew. Estará acompañado por Emilio Eduardo Aparicio, Rocío Mariel Tello y Santiago Van Dick, todos de la misma localidad.

Atlético Regina es uno de los candidatos a pelear por el título

En Carmen de Patagones, Jorge Newbery recibirá a Atlético Regina en el primer capítulo de una serie que promete ser muy disputada. El Aviador maragato viene de protagonizar una de las grandes sorpresas de los octavos de final. Después de igualar 0 a 0 en los dos partidos frente a Deportivo Roca, consiguió la clasificación mediante la definición por penales, donde se impuso 4 a 3. La gran figura fue su arquero Santiago Zárate, quien tuvo una actuación determinante en la tanda.

Del otro lado estará Atlético Regina, que también debió trabajar para conseguir su boleto. El Albo había ganado 3 a 0 como local frente a San Patricio del Chañar y, aunque perdió 3 a 1 en la revancha disputada en El Chañar, logró sostener la ventaja y avanzar con un global de 4 a 3.

El encuentro comenzará a las 15 y tendrá el arbitraje de Lucas De Dios, de Coronel Dorrego. Los asistentes serán Braian Ricardo Romero, Ariel Ali Turcuman y Oscar Hernán Perotti, también de Coronel Dorrego.

Nota con Laureano Duello, goleador de Alianza en Grito Sagrado: