Alianza goleó, Petrolero no afloja y la pelea por la Liga Neuquina sigue al rojo vivo

Se jugaron cuatro partidos de la duodécima (12°) -primera de las revanchas- del Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). Alianza de Cutral Co domina con comodidad luego de una categórica victoria en el Gigante de barrio Sarmiento de Centenario, seguido de cerca por Petrolero Argentino de Plaza Huincul que también goleó. Hubo empate en Ciudad Deportiva y festejo de Don Bosco en Zapala.

El Gallo fue una planadora en el Gigante Don Vicente Cónsoli y se llevó el triunfo por 8 a 0. Leandro Cerda y Ale Díaz, ambos en tres oportunidades, más uno de Uriel Cerda, y Bautista Monteseirin los tantos del sólido líder.

Por otro lado en el 30 de Septiembre en Plaza Huincul, Petrolero Argentino sumó de a tres ante Pacífico, goleando 4 a 0 con los tantos de Rodrigo Galdame, Marcelo Muñoz (2) y David Rojas.

Triunfo clave de Don Bosco en Zapala. Con los goles de Tomas Albarrán, y Juan Cruz Fuentes, superó 2 a 1 a Maronese y toma aire en el fondo.

Independiente igualó en el debut de Rogger Morales

Por otro lado en Ciudad Deportiva, Patagonia e Independiente empataron 2 a 2. Maciel San Román y Enzo Valdebenito para el local; Santiago Carrasco y Julián Martín marcaron para la visita en el debut de Rogger Gabriel Morales

Se completará la fecha entre semana, el martes Rio Grande recibirá a las 15 a Deportivo Rincón, mientras que Unión Vecinal en Colonia Valentina en San Patricio del Chañar.

Las posiciones del Torneo Oficial A: Alianza 29, Petrolero 24, Rio Grande 20*, San Patricio 20*, Centenario 17, Vecinal 16*, Rincón 15*, Independiente 15, Maronese 13, Patagonia 11, Don Bosco 10, Pacífico 6.

Fuente: Neuquén Deportivo