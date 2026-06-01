Rio Grande, la entidad de la capital neuquina, ganó el clasificatorio Patagónico al Torneo Regional Federal Amateur 2026. En un atractiva final, el elenco que oficia de local en Ciudad Deportiva superó 2 a 1 a Unión Vecinal de Colonia Valentina en la cancha de Los Canales de Plottier, y accedió al torneo que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En su cuarto año de fundación, con tres tomando parte de las competencia de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) Rio Grande sigue sumando logros, en el 2025 se coronó campeón de la segunda categoría y logró el ascenso a la máxima categoría y en este año que transita consiguió en cancha su plaza al certamen afista.

En cuanto al partido, el ganador llegó al gol antes del cuarto de hora. José Vera ganó entre sus marcadores y con un disparo potente desde el borde del área la clavó al ángulo con un zurdazo para la apertura del tanteador.

Río Grande jugará el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Foto: LiFuNe

Con la diferencia en contra, los de Colonia Valentina fueron a buscar la igualdad, que encontró por merecimientos en el segundo tiempo. A los 10 minutos del complemento, Beroiza metió una pelota larga desde el medio hacia la derecha donde estaba Lucas Queupan, quien se metió al área, y con un disparo al segundo palo puso el empate, 1 a 1. El verde quiso aprovechar el envió del empate, y tuvo en los pies de Jara el segundo cuando un tiro libre dio en el travesaño. Queupan también recibió dentro del área y la tiró apenas por encima del travesaño.

De a poco Rio Grande se recuperó y a los 36 minutos llegó. Patricio Dalino ejecutó un tiro libre de larga distancia desde la derecha, el vez de tirar el centro apuntó al arco venciendo la estirada del arquero para el 2 a 1.

De esta manera, Río Grande se sumó a Alianza de Cutral Co, San Patricio de El Chañar e Independiente y Maronese de Neuquén capital en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2026. Que se iniciará en agosto y será el último, antes de la ya anunciada reestructuración que dará plaza directa el Torneo Federal A 2027.