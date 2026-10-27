En las últimas horas se conoció que Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1. La escudería Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì ocupará su monoplaza durante la FP1 del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en cumplimiento del reglamento que obliga a los equipos a ceder sesiones de entrenamientos a pilotos novatos. De esta manera, el argentino comenzará su actividad durante la segunda práctica libre.

Esta reglamentación de la Fórmula 1 obliga en este caso a que Colapinto ceda su asiento y significa el debut absoluto en la categoría para Minì, que tiene 21 años, integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente compite en la Fórmula 2. Allí, el italiano ocupa el cuarto puesto del campeonato, acumulando dos victorias y otros siete podios. Si bien participará por primera vez en una sesión oficial de Fórmula 1, ya tuvo experiencia con monoplazas de la categoría durante pruebas privadas con el modelo A525 que realizó Alpine.

“Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, participar en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí”, expresó Minì tras la confirmación. El joven piloto explicó que se preparó en la fábrica de Enstone, con trabajo en el simulador y junto a los ingenieros para aprovechar la oportunidad y aportar información útil al equipo.

Colapinto quiere revancha

Por su parte, Colapinto pretende superar su abandono en el Gran Premio de Estados Unidos, donde un toque con Arvid Lindblad dañó su monoplaza y lo obligó a retirarse. El argentino volverá a representar a Alpine el viernes durante la FP2, en un circuito exigente por la altitud y las características del trazado mexicano, en el que intentará volver a sumar puntos luego de una racha negativa para llegar con otra confianza a la recta final del campeonato.