Neuquén capital y las instalaciones de Ciudad Deportiv fueron sede nuevamente del Torneo Regional de Clubes A de hóckey en rama masculina y femenina. Alta Barda se coronó campeón en damas por primera vez, superando en la final a Puerto Madryn, y sacando boleto a la superliga del 2027. Las verdeamarela jugaron un gran torneo, que lo iniciaron como favoritas, y que cumplieron con creces en Ciudad Deportiva. En la gran final, superaron a Puerto Madryn por 2 a 0, con los goles de Jazmín Zavisza en el primer cuarto en un corto, y Agustina Medel en el cuarto.

El andar del equipo de Christian Passot las tuvo como segundas del grupo B, superando en semifinales en un durísimo cotejo a La Barranca de La Pampa por 3 a 2 en los penales, luego de igualar 1 a 1. Ahora, el equipo neuquino logró su pasaje a la Superliga de Hockey Fase 1 del 2027, instancia que jugará por primera vez en la categoría mayores.

Por otro lado en masculino, Marabunta Rugby Club se quedó con la corona. El equipo de Cipolletti supero a Alta Barda en la final por 3 a 1, con tres goles de Marcos Sepúlveda Millar. Había abierto la cuenta Alfredo Méndez para los neuquinos.

En Trelew también hubo podios neuquinos

Por el Torneo Regional B, que se disputó en la ciudad chubutense, San Jorge y Limay subieron al podio y se colgaron el bronce. Las chicas de Centenario se repusieron de la derrota por penales en semifinales, y en el juego definitorio derrotaron a Bigornia por 3 a 1, con dos de Romina Hernández, y el restante de Nina Volpe.

Por su parte Limay HC se subió al tercer lugar en caballeros. El equipo de Plottier quedó en segundo lugar de su zona, y en el juego definitorio a Náutico Rada Tilly por 2 a 1, con los tantos de Juan Correa y Gabriel Marzano.

En el Regional C, Neuquén RC se quedó con el título de gran forma, ganando todos sus partidos en la fase de grupos y en la definición derrotó a Pico FC de La Pampa por 3 a 1 en los penales, luego de igualar en cero.

En esta misma competencia, Independiente C quedó en tercera colocación tras imponerse también por penales 2 a 0 a Germinal, luego de empatar en tiempo regular 2 a 2.

Fuente: Neuquén Deportivo