Este pasado domingo culminó una nueva edición del Torneo M16 Desarrollo Sur que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) una de las competencias más importantes para la proyección de jugadores jóvenes y donde el combinado de la Unión de Rugby Valle del Chubut se proclamó campeón.

Los Tehuelchitos superaron por 20 a 6 a Alto Valle en el encuentro final; antes, en el inicio de la competencia -pasado sábado- le habían ganado a los seleccionados regionales de Austral (31 a 5) y Lagos del Sur (43 a 0). El tradicional certamen se llevó a cabo Roca Rugby Club, de General Roca y participaron jugadores fichados entre 15 y 16 años.

Los Tehuelchitos vencieron a Alto Valle y lograron el campeonato.

Todos los resultados

El sábado 29 de agosto, Chubut 31 - 5 Austral, Alto Valle 41 - 0 Lagos del Sur, Chubut 43 - 0 Lagos del Sur y Alto Valle 15 - 0 Austral. En tanto, el domingo en la jornada dos, Austral 24 -18 Lagos del Sur y la final Alto Valle 6 - 20 Chubut.

Por primera vez en la región del alto valle de Río Negro y Nequén, se disputó un cuadrangular oficial de esta categoría en el marco del programa federal de desarrollo.

El sistema de competencia fue a una ronda de todos contra todos, con partidos de dos tiempos de 20 minutos (total: 40 minutos) y 5 minutos de descanso entre cada mitad.