Always Ready jugará en Asunción por conflictos sociales en Bolivia

El partido entre el Always Ready y el Mirassol de Brasil, que tenía que jugarse este martes en El Alto por la quinta fecha del grupo G de la Copa Libertadores, se disputará en Asunción, Paraguay, por los conflictos sociales en Bolivia.

"Con mucho pesar, informamos a nuestra hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general que, por determinación de la CONMEBOL, debido a la situación que atraviesa actualmente nuestro país, el encuentro correspondiente a este martes frente a Mirassol deberá disputarse en la ciudad de Asunción, Paraguay", expresó Always Ready en un comunicado.

El equipo boliviano, que habitualmente juega a 4.150 metros de altura, afrontará este duelo internacional “con la máxima responsabilidad”. Además, es un partido que puede definir sus posibilidades de clasificación. El grupo G está liderado por Mirassol, con nueve puntos. En el segundo puesto se encuentran Liga de Quito y Lanús, ambos con seis unidades, mientras que el equipo boliviano está cuarto acumulando tres.

Las redes se hicieron eco del inusual tralado

La ciudad de El Alto y La Paz afrontan desde hace 12 días protestas sociales con bloqueos de caminos, lideradas por los campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

El sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas efectuaron una operación en la que hubo enfrentamientos con los manifestantes en la zona de Río Seco, en El Alto, cerca del barrio en el que se encuentra el estadio. Pese a que la acción de las fuerzas de seguridad logró habilitar parcialmente los caminos, sigue el ambiente tenso y desde los sectores en conflicto instruyeron "masificar" las protestas.

El jueves, en medio de los conflictos sociales, Always Ready jugó contra The Strongest de La Paz por la séptima fecha del campeonato boliviano y ambos equipos presentaron dificultades para llegar al estadio. Los colectivos que trasladaron a los equipos tuvieron que evadir los puntos de bloqueo, mientras que los hinchas de The Strongest chocaron y se enfrentaron con los manifestantes en su intento de llegar al estadio.