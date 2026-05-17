Violencia en el fútbol comunitario: agresiones en Zapala

Otra vez la violencia, las agresiones, los intercambios de golpes de puños y patadas tuvieron por epicentro al fútbol no federado en la provincia de Neuquén y esta vez fue en Zapala. Triste y preocupante situación la que ocurrió en la cancha de césped sintético de la ADZ, al finalizar el encuentro entre Liverpool vs Deportivo Atlas, en un encuentro válido del torneo de fútbol comunitario por los cuartos de final de la Asociación Deportiva Zapala.

El hecho tomó estado público por diversos videos que se viralizaron rápidamente, registrados por vecinos de la ciudad que se encontraban presenciando el encuentro, donde quedaron registrado las agresiones y golpes de tal magnitud, con jugadores golpeados y en algunos casos, heridos.

El brutal enfrentamiento ocurrió en la cancha, trasladándose luego a otro sector del predio donde se desarrolló el cotejo. Lo llamativo es que, ninguno de los dos clubes, en sus redes sociales, hacen referencia a lo sucedido, como así también ningún comunicado o descargo público sobre el tema. Son numerosas las familias que se acercan durante los distintos fines de semana para acompañar a los jugadores de los equipos participantes.

Desde la organización del torneo, minimizaron los hechos al indicar que "sólo fueron empujones adentro de la cancha cuando Liverpool estaba festejando su victoria. Observamos a los simpatizante que quisieron agredir a un jugador de Liverpool, afuera de la cancha .pero no hubo ningún lastimado gracias a Dios”.

Las filmaciones y registros fotográficos inválidan los dichos. En tanto, La policía local informó que no tuvo intervención alguna en los hechos.Lo que da lugar a reflexionar, que no hubo presencia uniformada en el lugar y que privó que algunos presentes mediaran para que la situación no llegara a mayores, aunqie cerca estuvo de ser más grave.

Fuente: Zapala Noticias