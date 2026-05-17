El Mundial 2026 no solo marcará un cambio histórico por la cantidad de selecciones que participarán. La competencia también funcionará como escenario de prueba para una serie de normas que pueden alterar la dinámica habitual de los partidos, con decisiones pensadas para acelerar el juego, ordenar las interrupciones y ampliar el margen de intervención arbitral.

Uno de los puntos más fuertes pasa por el control de ciertas conductas dentro de la cancha. A partir del torneo, los futbolistas que se tapen la boca durante cruces con rivales podrán recibir tarjeta roja, una medida impulsada para combatir situaciones de discriminación y evitar que los insultos o agravios queden fuera del registro de cámaras y árbitros.

También habrá una sanción más dura para los equipos que decidan abandonar el campo como forma de protesta ante una decisión arbitral. La nueva disposición contempla expulsión para quienes se retiren del terreno de juego en ese contexto, después de antecedentes recientes que encendieron la discusión sobre cómo actuar ante este tipo de episodios.

El VAR, además, tendrá un campo de acción más amplio en el Mundial 2026. Ya no quedará limitado a las revisiones tradicionales, sino que podrá intervenir en segundas amarillas y también en situaciones vinculadas con los corners. De este modo, algunas jugadas que hasta ahora escapaban a la revisión tecnológica podrían ser corregidas durante el desarrollo del encuentro.

Otra modificación importante estará relacionada con los tiempos muertos que se producen en cada partido. Las sustituciones deberán realizarse con mayor velocidad, ya que los jugadores tendrán 10 segundos para dejar la cancha. Si se demoran más de lo permitido, el equipo deberá continuar durante un minuto con un futbolista menos antes de concretar el ingreso del reemplazante.

El mismo criterio se aplicará a otras reanudaciones. Los saques de banda y de meta tendrán un límite de 5 segundos, y si ese plazo se excede, la pelota pasará al rival. La atención médica también tendrá una nueva consecuencia: quien sea asistido dentro del campo deberá salir y esperar un minuto para volver, salvo que la lesión haya sido producto de una infracción sancionada con tarjeta.

En paralelo, el Mundial 2026 incorporará pausas de rehidratación después de los 22 minutos de cada tiempo, sin depender exclusivamente de la temperatura o las condiciones climáticas. Con 48 selecciones, tres países anfitriones y un reglamento más estricto, la próxima Copa del Mundo no solo cambiará su tamaño: también pondrá a prueba una forma distinta de jugar, cortar y controlar los partidos.