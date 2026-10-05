El estreno de un documental sobre Michael Schumacher reavivó el interés por su vida después del accidente de esquí. Entre las declaraciones que volvieron a circular está una entrevista que su amigo Jean Todt dio en 2023: “Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1”. Sus palabras describen un cambio, pero no constituyen una actualización médica sobre el expiloto.

Todt mantuvo el contacto con el alemán después de que su familia decidiera resguardar su intimidad. Cuando le preguntaron si extrañaba a su amigo, respondió: “Michael está aquí, así que no lo echo de menos”. A continuación, precisó que “simplemente ya no es el Michael que solía ser”, una forma de reconocer que pueden verse sin dar detalles de su condición.

El exdirigente también habló del cuidado que rodea a Michael Schumacher. “Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos, quienes lo protegen”, señaló sobre Corinna Schumacher y la familia del campeón. Todt respetó la reserva que ellos eligieron y se refirió a su relación con el expiloto: “Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir”.

La relación entre ambos viene de los años en que Ferrari dominó la Fórmula 1. Con Todt al frente de la escudería, Schumacher ganó cinco campeonatos consecutivos entre 2000 y 2004, parte de los siete títulos mundiales de su carrera. Aquella etapa los unió dentro y fuera de los circuitos, y el francés siguió visitándolo tras el accidente.

En diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió una grave lesión en la cabeza mientras esquiaba en Méribel, Francia. Desde entonces no volvió a aparecer públicamente y sus seres queridos evitaron difundir detalles sobre su salud. Al recordar el accidente, Todt expresó: “Lamentablemente, el destino le jugó una mala pasada hace diez años”. Lo dijo en 2023, cuando se acercaba el décimo aniversario de aquel día.

Las declaraciones reaparecieron junto con el estreno de Schumacher 94: Nace una leyenda, que repasa la temporada de su primera coronación mundial en 1994. El documental recupera aquella etapa de Michael Schumacher, mientras que las palabras de Todt pertenecen a una entrevista anterior. Su repercusión actual no significa que la familia haya informado un nuevo diagnóstico.

Todt eligió hablar de algo que conoce de primera mano: los momentos que puede compartir con su amigo. La familia mantiene la decisión de proteger su privacidad. Sus palabras dejan ver que el vínculo continúa, aunque la vida del excampeón haya cambiado profundamente.