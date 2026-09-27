Una canción llevó a Corinna Schumacher a hablar de su vida con Michael Schumacher. La esposa del expiloto contó qué le ocurre cuando vuelve a escuchar un tema ligado a su relación. Su testimonio forma parte de un nuevo documental sobre la temporada en la que él ganó su primer título mundial de Fórmula 1.

Se trata de “Rush Rush”, la canción de Paula Abdul que la pareja consideraba especial. “Esa era nuestra canción en aquel entonces. Cuando la escucho hoy en el coche, lloro en silencio”, contó Corinna Schumacher. La escena que describió transcurre en algo tan cotidiano como un viaje en auto: escuchar el tema vuelve a conectarla con una etapa compartida con su marido.

La declaración aparece en Schumacher 94: Nace una leyenda, la película de Netflix que se estrenará el 2 de octubre. El documental vuelve a 1994, el año en que Michael Schumacher obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1 con 25 años. Aquella consagración inició una trayectoria que sumaría siete campeonatos; el recuerdo de su esposa lleva la mirada hacia su vida personal.

El paso del tiempo le dio otro peso a esa canción. Para Corinna Schumacher, el tema conserva un vínculo directo con su historia de pareja y todavía la conmueve al escucharlo. Su participación suma una escena privada a la reconstrucción de 1994: junto al campeonato de Michael, la película muestra cómo se recuerda ese año desde su vida familiar.

En el documental estrenado en 2021, su esposa ya había hablado de Michael Schumacher: “Todos extrañamos a Michael, pero Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí”. Aquellas palabras permitieron conocer algo de la experiencia familiar después del accidente. Ahora, Corinna compartió un recuerdo diferente: el efecto que conserva una canción ligada a su relación con él desde hace décadas.

Desde el accidente, la familia mantiene en reserva los detalles sobre la salud de Michael Schumacher. El relato de Corinna Schumacher se refiere a sus propios sentimientos y no aporta información médica sobre el presente del expiloto. Tampoco se ha confirmado que el nuevo documental incluya novedades sobre su estado. Su participación permite conocer una experiencia personal sin romper la decisión familiar de preservar esa información.

El 2 de octubre, las imágenes de 1994 recuperarán la temporada en que Schumacher se convirtió en campeón del mundo por primera vez. La voz de Corinna aporta otro recuerdo de aquellos años: una canción que todavía la conmueve al volante. Su confesión deja ver que, junto a la conquista deportiva, ella conserva una parte íntima de la historia de ambos.