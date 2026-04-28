Se disputó en Paraná, la 4ta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, competencia continental que tuvo una amplia delegación argentina y presencia neuquina. Amparo Arévalo se subió al podio en básquet 3x3, “Todavía no termino de caer”.

La joven formada en Pérfora, hoy vistiendo la camiseta de Biguá, fue una de las 6 neuquinas que dijeron presente en la competencia consiguiendo una de las 34 medallas de bronce que cosechó la delegación Argentina quien presentó 250 atletas, siendo un total de 32 de oro, y 39 de plata.

“Es una emoción muy grande, es un sueño cumplido para mí, ya estar en el podio es un montón” expresó la neuquina a Grito Sagrado, Agregando además que “Hace 2 años me estaba operando de la escoliosis y no sabía si podía volver a jugar al básquet como antes, y ahora vivir esto no lo puedo creer”.

Josefina Peralta, Amparo Arévalo, Rosario Menarvino y Ernestina Suárez, el seleccionado argentino

En el medio de la competencia, Argentina en su rama femenina fue superando varios escollos, derrotando en la definición por el bronce a Brasil, elenco con el que había caído en la fase regular. Ante había dejado en el camino a Bolivia y cayó en semifinales con quien terminó siendo el campeón: Chile “Bolivia me sorprendió porque es la primera vez que juegan esta disciplina, Chile siempre presenta buenos equipos, tiene un gran plantel”.

Para la oriunda de Plaza Huincul, esta temporada significó un gran cambio, ya que dejó el club donde se formó y se mudó a la capital neuquina, donde hoy juega en Biguá, “El cambio es duro, porque dejas tu club de toda la vida, pero contenta porque es crecer un poco, Biguá tiene liga y primera local, y sus entrenadores trabajan bien”.

El básquet 3x3 cerró la competencia Suramericana donde lideró el medallero Brasil con 157 (58 de oro) Venezuela quedó en la segunda colocación con 34 doradas, una más que Argentina, quien redondeó unos juegos positivos, mejorando incluso producciones de anteriores años de visitante.

Nota completa de Grito Sagrado (Lunes a viernes de 18 a 20hs)