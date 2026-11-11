La caída de Aldosivi a la Primera Nacional dejó mucho más que tristeza por el resultado deportivo. Después de la derrota por 2-1 ante Racing, que sentenció el descenso del Tiburón, una conferencia de prensa quedó en el centro de la polémica por los durísimos cuestionamientos de un periodista partidario hacia Andrés Chávez. Días después, el delantero decidió salir a responder y contó cómo vivió aquella situación.

El episodio tomó una dimensión inesperada cuando, en plena conferencia y en medio del dolor por la pérdida de la categoría, el periodista apuntó directamente contra el estado físico del atacante. "Es un exjugador, pesa 120 kilos. No corre, rueda. Hasta parece mala praxis", fueron algunas de las expresiones que se escucharon en aquella intervención, que rápidamente se viralizó y llegó a distintos medios del país.

Ahora, Chávez rompió el silencio y fue contundente al referirse a lo sucedido: "Nada de lo que se dijo en esa conferencia de prensa es verdad".

El exdelantero de Boca reconoció que los comentarios le provocaron un profundo malestar, aunque hizo especial hincapié en las consecuencias que tuvieron puertas adentro de su familia.

"Lo que pasó en la conferencia de prensa posterior al partido con Racing fue algo doloroso para mí. Nunca me había pasado vivir una situación así con un periodista, o con partidarios que no merecen ser llamados periodistas", expresó.

Y agregó: "Soy jugador y entiendo muchas cosas del fútbol, me ha tocado pasar por un montón de situaciones. No me duele por lo que me pueda llegar a pasar a mí, sino porque a la familia le llegan esos comentarios. No está bueno escuchar esas cosas y tener que andar tranquilizando a mi familia".

El descenso de Aldosivi y un golpe difícil de asimilar

Más allá de la polémica, Chávez también se refirió al duro desenlace deportivo que tuvo el equipo marplatense. El delantero reconoció el impacto que significa perder la categoría y recordó que ya había atravesado una experiencia similar durante su etapa en Banfield.

"Un descenso es una situación muy difícil, ya me había tocado vivirlo cuando era joven y estaba en Banfield. Es una situación muy sufrida en la que parece que se te cae el mundo", explicó.

Sobre el final, defendió el esfuerzo del plantel durante la pelea por la permanencia: «Es un trago amargo, el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar. Hay que irse como lo hemos hecho, con la frente en alto».

Boca y Banfield, dos sentimientos para una semifinal

En otro tramo de la entrevista, el atacante también habló del cruce entre Boca y Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, dos instituciones que marcaron su carrera.

"Va a ser un partido muy lindo. Hay sentimientos encontrados, a Boca no me ha tocado enfrentarlo porque está en la otra zona", señaló. Además, recordó su paso por el Xeneize y el vínculo familiar con el club: "Toda mi familia es hincha de Boca y en Boca me ha tocado jugar con futbolistas muy importantes, de todos los clubes guardo recuerdos".

Así, Chávez volvió a hablar después de una conferencia que trascendió el resultado deportivo y lo puso en el centro de una fuerte controversia. Su respuesta apuntó contra los comentarios recibidos y, sobre todo, contra el daño que aseguró que provocaron en su entorno familiar, en medio de uno de los momentos más difíciles de Aldosivi.