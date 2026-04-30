Brighton construirá el primer estadio para fútbol femenino en Europa

Brightton & Hove Albion será el primer equipo de Europa en construir un estadio exclusivamente para el fútbol femenino. La obra tendrá capacidad para 10.000 espectadores y estará justo al lado del Amex Stadium, el recinto que utiliza habitualmente el equipo masculino. Incluso ambas contrucciones estarán conectados por un puente peatonal que pasa por arriba de la calle que los divide.



Tony Bloom, propietario del Brighton, ya ha revolucionado al equipo masculino, que está muy cerca de jugar la Champions League por primera vez en su historia, y ahora apunta a revolucionar el fútbol femenino.

La ambición del club es que el estadio se inaugure a más tardar en la temporada 2030/31, sujeto a la obtención de los permisos de construcción.