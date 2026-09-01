Qué significa la lapicera de Messi en la carta de despedida de la Selección

La carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina escondía un particular detalle que no pasó inadvertido entre sus fanáticos. Junto a las hojas manuscritas apareció una lapicera cuya parte superior tenía un símbolo inmediatamente asociado con el universo de Harry Potter. Se trata del giratiempo, un artefacto con forma de pequeño reloj de arena dorado que aparece en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el tercer libro de la saga creada por J.K. Rowling.

Dentro de la historia, el objeto es entregado por Minerva McGonagall a Hermione Granger para que pueda asistir a distintas clases que se desarrollan al mismo tiempo. Más adelante, el giratiempo adquiere una importancia mayor porque permite a los personajes retroceder en el tiempo para intentar modificar determinados acontecimientos.

El detalle rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de Messi, especialmente porque el símbolo puede interpretarse como una referencia al tiempo y a la posibilidad de volver atrás. Algunos fanáticos incluso lo tomaron como una señal de que la despedida del capitán podría no ser definitiva, aunque no existe ninguna confirmación de que esa haya sido la intención del futbolista.

La imagen fue publicada por Messi junto con tres hojas de una libreta en las que escribió el mensaje con el que comunicó su decisión. Según explicó el propio jugador, había tomado la determinación el 21 de julio, después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y pocos días antes de la muerte de su padre.

La elección de una lapicera con ese símbolo llamó todavía más la atención por el conocido vínculo de la familia Messi con Harry Potter. Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, declaró en una entrevista que es una gran aficionada a la lectura y que la saga es su favorita.

El fanatismo de Antonela también quedó expuesto en distintas ocasiones. Incluso eligió Harry Potter como temática para una celebración de cumpleaños, en la que compartió fotografías junto a Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, rodeados de elementos relacionados con el universo de la saga.

El gusto por las historias de Rowling también alcanzó a los chicos. En 2019, los tres hijos de Messi aparecieron vestidos con referencias a Harry Potter durante los festejos de Carnaval, mientras que Antonela mostró ese mismo año a Mateo jugando con el conocido “sombrero seleccionador”.

Más recientemente, en marzo de 2026, Antonela volvió a mostrar su entusiasmo por la franquicia cuando reaccionó al primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter, producido por HBO, a través de sus historias de Instagram.

Por eso, la aparición del giratiempo en la fotografía de la despedida de Messi generó todo tipo de interpretaciones entre los fanáticos, que rápidamente encontraron una conexión entre el objeto, la historia familiar y el particular significado que tiene dentro de la saga.

Por ahora, sin embargo, el único mensaje confirmado es el de Messi: después de dos décadas con la Selección, decidió cerrar su etapa con la camiseta argentina. El curioso símbolo de la lapicera quedó como uno de los detalles más comentados de su despedida.