La convocatoria de Facundo Medina para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina representa mucho más que un logro deportivo. El defensor nacido en Villa Fiorito fue incluido por Lionel Scaloni en la lista de futbolistas que buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022, coronando una historia marcada por la perseverancia y la superación personal.

Antes de convertirse en jugador profesional y abrirse camino en Europa, Facundo Medina atravesó una infancia humilde en el conurbano bonaerense. En una entrevista recordó que durante varios años trabajó junto a su familia recolectando cartones para colaborar con la economía del hogar. “Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos”, contó el futbolista al recordar aquellos tiempos.

El actual integrante de la Selección Argentina comenzó su formación en las inferiores de River Plate, aunque nunca llegó a debutar oficialmente en Primera División. Su única participación con el plantel principal fue en un amistoso disputado en 2017. Luego, al no encontrar continuidad, debió buscar nuevos horizontes para impulsar su carrera.

Facundo Medina y una historia de resiliencia

La oportunidad apareció en 2018 cuando Talleres de Córdoba apostó por él. Allí mostró rápidamente sus condiciones para desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo. Su rendimiento llamó la atención de los seleccionados juveniles dirigidos por Fernando Batista, donde empezó a consolidarse como una de las promesas defensivas del fútbol argentino.

Con la camiseta albiceleste disputó el Sudamericano Sub 20 de Chile 2019, además del Mundial Sub 20 de Polonia. Más tarde también integró el plantel que conquistó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos durante el Preolímpico Sudamericano 2020.

Su crecimiento continuó en Europa cuando el Racing Club de Lens desembolsó cuatro millones de dólares para quedarse con su ficha en 2020. Durante cinco temporadas se convirtió en una pieza importante del conjunto francés, acumulando una gran cantidad de partidos y experiencia en una de las ligas más competitivas del continente.

Facundo Medina y una historia de resiliencia

En 2025 llegó al Olympique de Marsella, donde compartió plantel con otros argentinos como Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi. Su desempeño en Francia terminó de convencer a Lionel Scaloni, quien volvió a darle confianza para integrar el grupo que competirá en la Copa del Mundo.

Ahora, Facundo Medina afronta el desafío más importante de su carrera. Aunque parte detrás de Nicolás Tagliafico en la consideración para el puesto de lateral izquierdo, su versatilidad para ocupar distintos sectores de la defensa lo convierte en una alternativa valiosa. De cartonear en las calles de Villa Fiorito a representar a la Selección Argentina en un Mundial, su historia ya es una de las más inspiradoras del fútbol argentino.